Magazin Survivor Yasin'in telefon numarası ifşa oldu!

Survivor Yasin'in telefon numarası ifşa oldu!

Magazin

Survivor Yasin'in telefon numarası ifşa oldu!

'Survivor 2020'nin yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz'un cep telefonu numarası, iddiasına göre sosyal medyada yayıldı.

23 Ağustos 2020, Pazar 13:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçtiğimiz sezon MasterChef yarışmasında ter döken; ardından Survivor'a katılan Yasin Obuz, verdiği mücadeleyle 3. olmayı başardı. Şimdilerde sevenleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuran Obuz, geçtiğimiz gün zor anlar yaşadı.

'Numaramı değiştirdim'

Yasin Obuz'un iddiasına göre; telefon numarası ifşa oldu. Obuz ise gelen arama ve mesajlarla çıldırıp numarasını değiştirdi. Obuz açıklamasında, "Numaram dağıtılmış o yüzden 7-8 saattir yoktum. Şimdi numaramı değiştirdim. Oh be" dedi.

Rap şarkı çıkarıyor

Öte yandan Yasin, geçtiğimiz günlerde de çıkaracağı rap şarkısı için stüdyoya girdi. Instagram hesabının hikaye bölümünden stüdyoda çekilmiş fotoğrafını yayınlayan Yasin, "Başlıyoruz bummm! Hadi şans dileyin" mesajı ile takipçilerine müjdeyi verdi.


İlgili Haberler
Survivor Yasin iddialı: Başlıyoruz bummm! Hadi şans dileyin


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
23 Ağustos 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Havası sert denizi hoyrat Karadeniz
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kenan Acar ile Açelya Topaloğlu artık saklanmıyor