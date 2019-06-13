Survivor 94. bölüm bu akşam ekrana geliyor. Yeni bölümde yarışmacılar aileleriyle görüşebilmek için oyuna çıkacaklar. Oyundan sonra ise Bil Bakalım oyununda eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Bil Bakalım oyununda ise büyük bir sürpriz yaşanacak ve Enes Batur yarışmacılarla birlikte eğlenceli anlar yaşatacak.

SURVIVOR'DA ELEME HEYECANI

Bu gece survivor'da eleme heyecanı yaşanacak. Dokunulmazlık oyunlarından mağlubiyetle ayrılan Siyah takımdan Spyros ve Dimitra için konsey düzenlenecek. Bakalım hangi yarışmacı hayaline veda edecek.

SON BÖLÜMDE AİLE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar için büyük bir önem taşıyan aile ödülü için dün ilk etap gerçekleşti. İlk oyunun galibi Siyah takım oldu. Bugün ikinci etap gerçekleşecek.



