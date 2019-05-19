Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ederken bugün yarışmanın 73. bölümü seyirciyle buluşacak. Yarışmacılar yeni bölümde dokunulmazlık oyununa çıkacaklar. Fakat öyle bir an gelecek ki hem parkurdaki yarışmacılar hem de ekran başındakiler çok vahim bir olayla karşılaşacak?

HİKMET ÇOK KÖTÜ SAKATLANDI

Bu akşam yayınlanacak olan yarışmada bir bölümde Hikmet ile Yusuf karşı karşıya geliyor. Rekabetin had safhaya çıktığı yarışta Hikmet bir engeli aşmaya çalışırken talihsiz bir an yaşıyor ve dizinden sakatlanıyor. Hikmet'in çığlığı tüm adayı inletiyor. Diğer yarışmacılar Hikmet'in o halini gördüğünde ağlamaya başlıyor. Hikmet Survivor hayatının bittiğini düşünürken Acun Ilıcalı onu teselli etmeye çalışıyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın dün akşamki bölümünde Siyah ve Beyaz takım erzak ödülü oyununa çıktılar. Oyunda baştan sona kadar kıyasıya bir mücadele söz konusuydu. Sonunda gülen taraf ise 10'a 9 siyah takım oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunundan da Siyah takım galip geldi.