Survivor'da 78. bölüm dün akşam seyirciyle buluştu. Dün yarışmada bir ilk de yaşandı. Survivor'ın eski Yuanan ve Türk yıldızları ile yeni yarışmacıları pakura çıktı. Daha öncesinde ise İSyah takım ile Beyaz takım erzak ödülünde kozlarını paylaştı.

YILDIZLAR-2019 YARIŞINI KİM KAZANDI?

Survivor Yıldızlar ile Survivor 2019 yarışmacıları parkurda ellerinden geleni sahaya yansıttılar. Sayı bir yıldızlara bir 2019 yarışmacılarına gitti. Durum 9-9'a geşlince bayrak yarışı gerçekleşti. Seda, Hakan'a karşı atışlarda daha iyi oluncu yarışı Survivor 2019 takımı kazanmış oldu.

ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk yarış erzak içindi. Oyuna siyah takım iyi başladı ve baştan sona da öyle götürdü. Oyun sonunda skor 10'a 3'tü.