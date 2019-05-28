Survivor Yıldızlar - Siyah Beyaz ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da 80. bölüm geride kaldı. Yarışmanın son bölümünde heyecan dolu bir mücadele vardı. Yıldızlar ve Siyah Beyaz takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Şimdi merak edilen konu bu yarışı kimin kazandığı...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar müthiş bir ödül oyunu için parkura çıktı. Pakuru hızlı geçen yarışmacıları basket atışları biraz zorladı. Oyuna Yıldızlar takımı çok iyi başladı. Fakat Siyah Beyaz takım pes etmedi. Oyun yine 9-9'a gelince bayrak yarışı yapıldı. Oyun sonunda gülen taraf ise Yıldızlar takımı oldu.