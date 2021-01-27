Magazin Survivor'a dün gece kim veda etti? 26 Ocak Survivor 2021'de elenen isim belli oldu

Survivor'a dün gece kim veda etti? 26 Ocak Survivor 2021'de elenen isim belli oldu

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Survivor'a dün gece kim veda etti? 26 Ocak Survivor 2021'de elenen isim belli oldu

Survivor 2021, bu akşam 14. bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da konsey yine toplandı ve sonrasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki 26 Ocak 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'a dair merak edilen detaylar...

27 Ocak 2021, Çarşamba 00:08 Son Güncelleme:
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Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bu akşam bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir isim, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor'da bu akşam kim elendi? İşte merak edilen sorunun cevabı.

Önceki konseyde İlayda ve Aleyna'nın ismi çıkmıştı. Bu haftanın gönüllüler takımında sms birincisi yine Poyraz oldu. Ünlüler takımının sms birincisi ise İsmail Balaban oldu. Poyraz ve İsmail takımlarından birer isim söyledi.

Poyraz eleme adayı olarak Duygu'nun ismini verdi ve böylece gönüllüler takımında ikinci aday oldu.

İsmail ise ünlüler takımından Bahar'ın ismini verdi.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Yapılan oylamada en az oyu alan ünlüler takımından Bahar, Survivor 2021'e veda etmek zorunda kaldı. Bahar yaptığı açıklamada 'Kader kısmet, açıkçası dirseğimde bir sorun var. Şok oldum açıkçası. Benim için hayırlısı buydu demekti. Güzel zaman geçirdim" dedi.

Survivor Bahar kimdir?

Bahar Seviş, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katıldı.

18 Ocak 1996 doğumlu olan Bahar Seviş, 25 yaşındadır. Bahar Seviş, Kıbrıs'ta doğum büyümüş ve Girne Amerikan Üniversitesi'nde öğrenimini görmüştür.

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