Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bu akşam bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir isim, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor'da bu akşam kim elendi? İşte merak edilen sorunun cevabı.

Önceki konseyde İlayda ve Aleyna'nın ismi çıkmıştı. Bu haftanın gönüllüler takımında sms birincisi yine Poyraz oldu. Ünlüler takımının sms birincisi ise İsmail Balaban oldu. Poyraz ve İsmail takımlarından birer isim söyledi.

Poyraz eleme adayı olarak Duygu'nun ismini verdi ve böylece gönüllüler takımında ikinci aday oldu.

İsmail ise ünlüler takımından Bahar'ın ismini verdi.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Yapılan oylamada en az oyu alan ünlüler takımından Bahar, Survivor 2021'e veda etmek zorunda kaldı. Bahar yaptığı açıklamada 'Kader kısmet, açıkçası dirseğimde bir sorun var. Şok oldum açıkçası. Benim için hayırlısı buydu demekti. Güzel zaman geçirdim" dedi.

Bahar Seviş, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katıldı.

18 Ocak 1996 doğumlu olan Bahar Seviş, 25 yaşındadır. Bahar Seviş, Kıbrıs'ta doğum büyümüş ve Girne Amerikan Üniversitesi'nde öğrenimini görmüştür.



