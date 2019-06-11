Enes Batur, geçen günlerde Acun Ilıcalı'nın çağrısı ile Survivor'a konuk olmayı kabul etmişti.

Yapımcının özel uçağıyla yola çıkan Enes Batur ve Acun Ilıcalı Survivor'ın yapıldığı Dominik'e ayak bastı.

'14 SAATTİR YOLDAYIZ'

Enes Batur yolculuk anlarını da Instastory'den yayınladı. Batur, "14 saattir yoldayız. Yıldım yaa yıldım... Abi sen nasıl dayanıyorsun bu kadar yola?" dedi.

'BİR DAHAKİ SEZONA İNŞALLAH'

Acun Ilıcalı geçen günlerde Enes Batur'u önümüzdeki sezon yarışmada görmek istediğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Seni Survivor'a alsam var ya yıkarız YouTube'u biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi süper olur. YouTube'dan da yayın Ben gerçekten Enes kardeşimi yarışmada görmek istiyorum. Önümüzdeki sezon için vakit de var."

Enes Batur ise "Ben şimdi vücut yapıyorum bir daha ki sezona inşallah" demişti.

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