Survivor 2020, bu akşam yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Ödül oyununda voleybol maçlarının oynandığı Survivor'da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki 19 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar.

Bu akşam yayınlanan yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu gönüllüler takımı 10-6 skoruyla kazandı.





Survivor'da bu gece eleme adayı Ezgi Hocaoğlu oldu. Böylelikle ilk iki eleme adayı Barış Murat Yağcı ve Ezgi Hocaoğlu oldu.











