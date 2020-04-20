Magazin Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları belli oldu

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları belli oldu

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Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları belli oldu

Survivor bu akşam 51. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen yarışma Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte yarışmaya dair detaylar.

20 Nisan 2020, Pazartesi 00:59 Son Güncelleme:
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Survivor 2020, bu akşam yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Ödül oyununda voleybol maçlarının oynandığı Survivor'da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki 19 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar.

Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Bu akşam yayınlanan yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu gönüllüler takımı 10-6 skoruyla kazandı.


İkinci eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu gece eleme adayı Ezgi Hocaoğlu oldu. Böylelikle ilk iki eleme adayı Barış Murat Yağcı ve Ezgi Hocaoğlu oldu.


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