Survivor’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İlk elemenin ardından devam eden dokunulmazlık yarışında ünlüler ve gönüllüler takımı nefes kesen bir mücadele verdiler. Batuhan ve Berkan arasında gerginliğin yaşandığı dokunulmazlık oyununu kazanan takım ada konseyinde rahat bir nefes alırken, kaybeden takım 3. eleme adayı olarak bir yarışmacıyı sürgün adasına gönderdi.

24 OCAK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da 3. eleme adayının belli olacağı dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya bir mücadele verdi. İlk etapta denize kurulu parkur üzerinde yarışan yarışmacılar sonrasında ise kum torbaları ile atış yaptıkları küpü arkasındaki sepete düşürerek puan almaya çalıştı.

Kadınlar ve erkekler olarak oynanan dokunulmazlık oyununda ilk turu gönüllüler takımı 8-5 kazanırken, ikinci turda erkekler parkura çıktı. Gönüllüler takımının 8-6 kazandığı mücadelenin ardından dokunulmazlık da gönüllüler takımının oldu.

SURVİVOR’DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU, SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Ünlüler takımının dokunulmazlığı kaybetmesinin ardından Survivor’da üçüncü eleme adayı Ayşıl olurken, dördüncü eleme adayı da Sercan oldu.

Böylelikle, Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan bu hafta sürgün adasına giden isimler oldu.



