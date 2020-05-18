Survivor 2020, 79. bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışmada heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Peki Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve 3. eleme adayı kim oldu? Survivor 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar.

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler takımı oldu. Böylelikle bu haftanın 3. eleme adayının gönüllüler takımından olacağı kesinleşti.

Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında haftanın ilk eleme adayları Aycan ve Mert olmuştu. Bu akşam ise gönüllüler takımından bir kişi eleme adayı oldu ve bu isim Yasin Obuz oldu. Bu akşam ekranlara gelen bölüm sonrasında haftanın eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin oldu.

Survivor'da birleşme ne zaman?

Acun Ilıcalı, merakla beklenen birleşme tarihini açıkladı. Ilıcalı, salı günü yapılacak eleme sonrası birleşme olacağını duyurdu.

Survivor 80. bölüm fragmanı yayınlandı











