Ünlüler ve gönüllüler haftanın ikinci ve son ödül yarışında karşı karşıya geldi ve kıyasıya mücadele yaşandı. İki takım da açlığa karşı ödül oyunlarını kazanmak için parkura çıkıyor. 16 Şubat Survivor ödülünü alan takım ünlüler oldu. 16 Şubat Survivor kim elendi, Survivor'a veda eden isim kim oldu? Survivor elenen isim hangi yarışmacı oldu? İşte ayrıntılar!

16 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

İki takım yeniden kazanmak için parkura çıktı. Ünlüler salı akşamı yapılan ödül mücadelesini kazanmıştı. Çarşamba akşamı ise kazanan yeniden ünlüler takımı oldu. Günü ödülü ise patates kızartması oldu. Turuncu evde ödül olan patates kızartmasının keyfini çıkardı.

16 ŞUBAT SURVİVOR KİM ELENDİ?

Haftanın eleme adayları gönüllüler takımından Evrim, Atakan ve Ezgi olurken ünlülerden ise Aşkım potaya gitti. Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen yarışmacıyı açıkladı. Dört yarışmacı arasından en az oyu alarak Survivor'dan elenen isim Ezgi Hocaoğlu oldu.







