Survivor 2020, yine heyecan dolu bir programla izleyenlerle buluştu. Ünlülerin ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı oyunda bu akşam Anlat Bakalım oynandı. Peki 21 Mayıs Survivor'da anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı? Survivor 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Ödülün orman evinde pizza olduğu oyunu 7-6 skoruyla gönüllüler takımı kazandı.

Survivor 84. yeni bölüm fragmanı











