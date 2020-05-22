Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Survivor 84. bölüm izle
Survivor 2020 ekranlara 83. yeni bölümüyle geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da anlat bakalım oyunu oynandı. Bu akşam oyunu hangi takım kazandı? Survivor 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları.
22 Mayıs 2020, Cuma 00:26 Son Güncelleme:
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Survivor 2020, yine heyecan dolu bir programla izleyenlerle buluştu. Ünlülerin ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı oyunda bu akşam Anlat Bakalım oynandı. Peki 21 Mayıs Survivor'da anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı? Survivor 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı?
Survivor'da Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Ödülün orman evinde pizza olduğu oyunu 7-6 skoruyla gönüllüler takımı kazandı.