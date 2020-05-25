Survivor yarışmacıları, bayram özel haftasının ikinci bölümünde Anlat Bakalım oynadı. Eşleştikleri isimler ile gerçekleştirdikleri Anlat Bakalım heyecanlı anlara sahne oldu. Survivor 2020 yarışmacılarının her birinin bir ünlü ile eşleştiği Anlat Bakalım oyunu ekranlara geldi. Her yarışmacının bireysel olarak mücadele ettiği Anlat Bakalım oyununda canlı yayınla yarışmaya katılan ünlü isimler ile Survivor yarışmacıları, kelimeleri birbirlerine anlatmaya çalıştı. Anlat Bakalım oyununun kazananı belli oldu. Survivor 2020'de Anlat Bakalım oyunun kim kazandı?

Survivor'da bu akşam Anlat Bakalım oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Birbirinden ünlü yarışmacıların katıldığı oyunu 13 yapan Cemal Can - Ezgi Mola ikilisi kazandı. İşte oyunun skorları...

Sercan - Burak Yılmaz: 7

Aycan - Emre Belözoğlu: 7

Berkan - Gupse Özay: 9

Yunus Emre - Bülent Serttaş: 10

Yasin - Hadise: 12

Elif - Murat Dalkılıç: 10

Evrim - Yılmaz Morgül: 12

Cemal Can - Ezgi Mola: 13

Nisa - Enis Arıkan: 9

Ardahan - Sarp Apak: 10

Barış - Cedi Osman: 10



