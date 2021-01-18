Survivor ünlüler gönüllüler 2021'in son bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Yeni bölümde yarışmacılar dokunulmazlık için kıran kırana bir mücadele etti. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı parkurda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Gecede eleme adayı da belli oldu. İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

Survivor 2021'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gönüllülerde oyunun kaybedilmesi ile birlikte moraller bozuldu. Poyraz mağlubiyeti 'Aldığımız en ağır yenilgilerden biriydi. Bu dokunulmazlığa çok ihtiyacımız vardı." şeklinde yorumladı.

Merakla beklenen eleme Dora, Sancakay ve Hanzade arasında yaşandı. Ve yapılan oylama sonucunda eleme adayı Sancakay oldu.

Sancakay yaptığı açıklamada, "Benim için de sürpriz oldu. Tahminlerim vardı ama bir bildikleri var ki yazıyorlar, bir şey söylemek istemiyorum. Neden beni yazdıklarını dinlemek isterim açıkçası." ifadelerini kullandı.

Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir?

Survivor Sancakay, 30 Ocak 1997'de İstanbul’da doğdu. İzmir ve Rize’de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, spor hayatına ritmik jimnastik ile başladı.

Lise 3’e kadar İzmir’de okudu ve futbol kariyerine futsal ile başladı. Daha sonra yeşil sahalara geçti. Lise 4’de Rize’nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okudu. Türkçe harici iki dil biliyor. İngilizce ve Rusça.

Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul’a taşındı ve şu an lisans 4. sınıfta. 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadı ve 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alıyor vokal olarak. Kendi bestelerini seslendiriyor ve gitar çalıyor.

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yarışmadan hemen sonra yayınlandı. Yeni bölümde her iki takıma da 2'şer tane yedek oyuncu katılacak.

Öte yandan Dora ile Sancakay arasındaki ipler iyice geriliyor. Tansiyonun yükseldiği saniyelerde Sancakay, Dora'nın üzerine yürüyor.







