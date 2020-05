Survivor'da yine konsey toplandı ve sonrasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların cevapları. Survivor 2020'de bir isim daha adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor'da eleme adayı kimler oldu?

Survivor'da haftanın eleme adayları ünlüler takımından Mert ve Aycan, gönüllülerden ise Yasin olmuştu.

En çok oyu kimler aldı?

Ünlüler takımında en çok oy alan isim Elif oldu. Gönüllüler takımından ise en çok oyu Barış aldı. Elif, ''Elenmeyeceğini bildiğim için Sercan diyorum'' dedi ve eleme adayı olarak Sercan'ın adını söyledi.

Gönüllüler takımında ise Barış, sürpriz bir isim söyledi ve elenmesi yönünde Cemal Can'ın adını söyledi. Barış'ın bu kararı konseyde büyük bir şaşkınlık yarattı.

Survivor'da bu akşam adaya veda eden isim ünlüler takımından Mert oldu.

Survivor 2020 ünlüler takımı kadrosunda yarışan Mert Öcal kimdir, kaç yaşındadır?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.

