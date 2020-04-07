Survivor'da yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2020'de bir isim daha adaya veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor'da bu akşam kim elendi? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar.

Survivor'da ilk eleme adayı kim olmuştu?

Survivor’da bir ilk yaşanmış ve iki isim birden eleme adayı olmuştu. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımından Perviz ve Ezgi arkadaşları tarafından söylenen isimler olmuştu. Bu akşamki bölümde Perviz ve Ezgi'nin yanında 2 aday daha belirlenecek. Ve bu hafta 4 eleme adayı potaya çıkmış olacak.

En çok oyu kim aldı?

Sunucu Acun Ilıcalı, konseyde sms sıralamasını açıklarken herkesi şaşırtan olayı açıkladı. Son 10 senedir ilk kez sms'te ilk ikide kadın var diyen Acun Ilıcalı bu isimleri açıkladı. Ünlüler takımından en çok oy alan ilk isim Aycan oldu. Aycan'ın ardından en çok oy alan ikinci isim ise Ezgi oldu. Ezgi'nin en çok oy alan ikinci isim olmasının ardından Ezgi'nin eleme adaylığı otomatik olarak düşmüş oldu. Tek eleme adayı olacak şu an Perviz kaldı. Aycan, elenmesi yönünde Mert'in adını söyledi. İkinci en çok oyu alan Ezgi ise elenmesi için Ersin'in adını söyledi. Böylelikle Perviz, Mert ve Ersin söylenen 3 eleme adayı oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Bu akşam Survivor'da rakiplerinden daha az oy alan ünlüler takımından Perviz yarışmaya veda etti.

Geçen hafta kim elenmişti?

Gönüllüler takımından Burak adaya veda etmişti.