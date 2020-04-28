Survivor'da yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2020'de bir isim daha adaya veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar.

Survivor'da ilk eleme adayları kim olmuştu?

Survivor’da bu hafta ilk eleme adayları gönüllüler takımından Gizem ve ünlüler takımından Yunus Emre olmuştu.

En çok oyu kimler aldı?

Ünlüler takımından en çok oy alan ilk isim Aycan oldu. Aycan'ın ardından en çok oy alan isim Mert oldu. Aycan, ''Elenmeyeceğini bildiğim için ve çok fazla oy aldığını düşündüğüm için Ersin ağabeyin adını söylüyorum'' dedi. Barış da elenmesi yönünde Sercan'ın adını söyledi.

Gönüllüler takımından en çok oy alan ilk isim Cemal Can, ikinci isim ise Barış oldu. Cemal Can, eleme adayı olarak Yasin'in adını söyledi. Barış da ''Kalacağından emin olduğum için Ardahan diyorum'' dedi. Bu isimlerin söylenmesinin ardından eleme adayları Gizem, Yunus Emre, Yasin ve Ardahan oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Survivor’da bu hafta yarışmadan elenen isim gönüllüler takımından Gizem oldu.

Survivor Gizem Birdal kimdir?

5 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu olan Gizem Birdal basketbolcudur. Genç yarışmacı Birdal, Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarıştı. Gizem, yarışmada gösterdiği kötü performansıyla çok konuşulmuştu.











