Survivor'da yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllülerin yarıştığı Survivor 2020'de bir isim daha adaya veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların cevapları.

Survivor'da ilk eleme adayı kim olmuştu?

Survivor’da bir ilk yaşanmış ve iki isim birden eleme adayı olmuştu. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımından Perviz ve Ezgi arkadaşları tarafından söylenen isimler olmuştu.

En çok oyu kim aldı?

Sunucu Acun Ilıcalı, konseyde sms sıralamasını açıklarken herkesi şaşırtan olayı açıkladı. Son 10 senedir ilk kez sms'te ilk ikide kadın var diyen Acun Ilıcalı bu isimleri açıkladı. Ünlüler takımından en çok oy alan ilk isim Aycan oldu. Aycan'ın ardından en çok oy alan ikinci isim ise Ezgi oldu. Ezgi'nin en çok oy alan ikinci isim olmasının ardından Ezgi'nin eleme adaylığı otomatik olarak düşmüş oldu. Tek eleme adayı olacak şu an Perviz kaldı. Aycan, elenmesi yönünde Mert'in adını söyledi. İkinci en çok oyu alan Ezgi ise elenmesi için Ersin'in adını söyledi. Böylelikle Perviz, Mert ve Ersin söylenen 3 eleme adayı oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Bu akşam Survivor'da rakiplerinden daha az oy alan ünlüler takımından Perviz yarışmaya veda etti.

Survivor Perviz Abdullayev kimdir?

Perviz Abdullayev, 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya geldi. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var.

Geçen hafta kim elenmişti?

Gönüllüler takımından Burak adaya veda etmişti.



