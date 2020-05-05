Survivor'da yine konsey toplandı ve sonrasında yarışmaya veda edecek isim belli olacak. Peki Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların cevapları.

Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2020'de bir isim daha adaya veda etmek zorunda kalacak. Konseyde yeni eleme adayları belirlenecek.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazanmıştı?

Survivor 65. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu gönüllüler takımı 10-5 skoruyla kazanmıştı.

Survivor'da eleme adayı kimler oldu?

Oyunu kaybeden ünlüler takımı, kendi aralarında bir strateji belirleyerek en çok sms alan Mert'i yazmıştı. Böylelikle ilk iki eleme adayı ünlüler takımından Mert ve gönüllülerden Berkan olmuştu. Konseyde bu akşam yeni isimler de belli olacak.

En çok oyu kimler aldı?

Gönüllüler takımından en çok oy alan ilk iki isim Barış ve Ardahan oldu. Ünlüler takımında en çok oy alan isimler ise Mert ve Ersin oldu.

Bu sonuçla Mert'in eleme adaylığı otomatik olarak düşmüş oldu. Mert ve Ersin'in ardından en çok oy alan isim Aycan oldu.

Bu akşam adaya veda edecek isim konseyde belli olacak. Survivor'da elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

Survivor 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor 68. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimizden izleyebilirsiniz.