Survivor 2019 tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde, adaya bir kişi veda edecek. Peki Survivor Türkiye-Yunanistan takımlarından hangisinde eleme yaşanacak? İşte eleme potasında olan isimler...

ELEME POTASINDAKİ İSİMLER

Bu hafta Survivor'da üç eleme adayı potaya çıktı. Yapılan oylamada çıkan ilk isim Ecem oldu. Melisa ise Okay'ın ismi verdi. Üçüncü eleme adayını ise Yusuf belirledi. Üçüncü eleme adayı Hakan oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Survivor'da cumartesi günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye kazandı.

İkinci dokunulmazlık oyununda ise kıyasıya bir mücadele vardı. Yunanistan hızlı bir çıkış yaparak ikinci dokunulmazlığı kazandı. Bayrak yarışına gidilen dokunulmazlık oyununda Yunan takımı 3-2 yenerek bu hafta eleme potasına çıkmadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİMLER

Dokunulmazlığı kaybeden Türkiye bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Kadınlarda Melisa, erkeklerde Yusuf dokunulmaz oldu ve eleme potasına girmekten kurtuldular.



