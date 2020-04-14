Survivor 2020, 45. yeni bölümüyle bu akşam izleyici ile buluştu. İlgiyle takip edilen yarışma Survivor'da oynanan ödül oyunu büyük bir heyecana neden oldu. Ünlüler ve gönüllüler ödül oyununda kıyasıya yarıştı. Peki bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar.

13 Nisan 2020 Pazartesi akşamı ekranlara gelen Survivor 45. bölümde voleybol oynanan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Ödülün birleşme partisindeki eve giderek akşam yemeği olduğu ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu gönüllüler takımı 10-8 skoruyla kazandı.







