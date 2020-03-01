Magazin Survivor'da büyük kavga! Survivor dokuzuncu bölümde neler yaşandı?

Survivor'da büyük kavga! Survivor dokuzuncu bölümde neler yaşandı?

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Survivor'da büyük kavga! Survivor dokuzuncu bölümde neler yaşandı?

Survivor 2020'nin dokuzuncu bölüm ödül oyununda nefes kesen anlar yaşandı. Büyük heyecanın yaşandığı son bölümde ünlüler takımından Erman ve gönüllüler takımından Yasin arasında gerginlik yaşandı. İşte dokuzuncu bölüme damga vuran o anlar...

01 Mart 2020, Pazar 21:18 Son Güncelleme:
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Survivor 2020 ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde erzak oyunu sırasında ünlüler takımından Erman ile gönüllülerden Yasin birbirine girdi. 29 Şubat 2020 tarihli Survivor 9. bölümde Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı, erzak oyunu için parkurda kıyasıya yarıştı. Büyük heyecana neden olan ödül oyunu sırasında ünlülerden Erman ile gönüllülerden Yasin birbirleriyle eşleşti. Baştan sona kadar heyecanla geçen oyun sonrasında kazanan isim ünlülerden Erman oldu.

Erman'ın sözleri Yasin'i kızdırdı

Erman'ın oyunu kazanmasının ardından söylediği sözler oyunu kaybeden Yasin'i kızdırdı. Erman ile Yasin birbirlerinin üzerine yürüdü.

Bu olayın yaşanmasının ardından ortam iyice gerildi. Sinirlenen ikiliyi takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

Survivor'da ilk kavgada yine Yasin vardı

Survivor'da baraka oyunu için ilk olarak ünlüler ve gönüllüler takımında erkekler mücadele vermişti. Erkekler birbirlerini yastıkla denize atmaya çalışmıştı. Başa baş bir mücadele yaşanırken Parviz Abdullayev ile Yasin Obuz birbirine girmişti.


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