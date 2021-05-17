Survivor'da bu akşam yarışmacılar büyük ödül için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Büyük heyecana neden olan ödül oyununda 12'de biten mücadelede skor 11-11'e kadar geldi.

Canlı yayında kazananın belli olduğu yarışma Survivor'da heyecan hız kesmedi.

Ayrıca yarışmacılar oyun öncesi aileleriyle bir araya gelerek büyük moral topladı.

CANLI YAYINDA BÜYÜK HEYECAN

Kıyasıya mücadeleye sahne olan oyunda kazanan takım belli oldu.

Nefes kesen mücadelede oyun bayrak oyununa kaldı. Bayrağa kalan son oyunda kazanan mavi takım(Gönüllüler) oldu. Mavi takım büyük sevinç yaşadı.



