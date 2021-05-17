Magazin Survivor'da büyük ödül heyecanı! Survivor'da kazanan canlı yayında belli oldu

Survivor'da büyük ödül heyecanı! Survivor'da kazanan canlı yayında belli oldu

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Survivor'da büyük ödül heyecanı! Survivor'da kazanan canlı yayında belli oldu

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen son bölümde takımlar büyük ödül için yarıştılar. Aylar sonra aileleriyle bir araya gelen yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Duygusal anlara sahne olan yeni bölümde ödül oyununun ilk bölümünde kazanan taraf belli oldu. Nefes kesen mücadelenin son bölümü ise canlı olarak yayınlandı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 00:52 Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam yarışmacılar büyük ödül için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Büyük heyecana neden olan ödül oyununda 12'de biten mücadelede skor 11-11'e kadar geldi.

Canlı yayında kazananın belli olduğu yarışma Survivor'da heyecan hız kesmedi.

Ayrıca yarışmacılar oyun öncesi aileleriyle bir araya gelerek büyük moral topladı. 

CANLI YAYINDA BÜYÜK HEYECAN

Kıyasıya mücadeleye sahne olan oyunda kazanan takım belli oldu.

Nefes kesen mücadelede oyun bayrak oyununa kaldı. Bayrağa kalan son oyunda kazanan mavi takım(Gönüllüler) oldu. Mavi takım büyük sevinç yaşadı.

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