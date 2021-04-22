Magazin Survivor'da diskalife şoku! Yarışmacıları gözyaşlarına boğan veda

Survivor'da diskalife şoku! Yarışmacıları gözyaşlarına boğan veda

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Survivor'da diskalife şoku! Yarışmacıları gözyaşlarına boğan veda

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da diskalifiye şoku yaşanıyor. Survivor 2021, bu akşam 75. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı konseyde sözlerine "Bu sene çok ciddi sakatlıklar yaşadık. Çağrı'nın, Merve'nin oldu. Sakatlanmayan neredeyse yok gibi. Ama önemli olan sakatlığın ciddiyeti. Bizim tek bir prensibimiz var. Yarışmacımızın sağlığını riske etmemek." ifadeleri ile başladı. Bu sözlerin ardından Survivor'da diskalifiye olan yarışmacı merak konusu oldu.

22 Nisan 2021, Perşembe 23:47 Son Güncelleme:
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Survivor'da 75. bölümde acil durum konseyi toplandı. Program öncesi yayınlanan 75. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, ''Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda.'' açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından izleyenler Survivor'da bu akşam kimin diskalifiye olacağını merak ediyor.

MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

13 Nisan akşamı ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler arasındaki iletişim ödülü oynanmıştı. Büyük heyecana neden olan oyun sırasında ünlüler takımından Merve Aydın herkesi korkutan bir sakatlık yaşamıştı. Oyun sırasında burnundan kötü bir şekilde sakatlanan Merve Aydın, yarışmaya devam edememiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. 

Geçirdiği sakatlık sonrası kanamasının durmaması halinde oynamak istediğini dile getiren Merve zor anlar yaşamıştı. Acun Ilıcalı, Merve'nin yanına gelerek, "Geçmiş olsun. Daha kötüsünden saklasın Allah. Burun çok hassas. O kırığın çok düzgün bir şekilde toparlanması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı acil durum konseyinde sözlerine "Bu sene çok ciddi sakatlıklar yaşadık. Çağrı'nın, Merve'nin oldu. Sakatlanmayan neredeyse yok gibi. Ama önemli olan sakatlığın ciddiyeti. Bizim tek bir prensibimiz var. Yarışmacımızın sağlığını riske etmemek." ifadeleri ile başladı.

Ilıcalı, "Doktorumuz Türkiye'den hekimlerle görüşme yapıyor ve kararını veriyor. Bu karar 3 türlü oluyor. Sakat, iyileceşek, Sakat uzun sürede iyileşecek. Üçüncüsü ise sakat, oynarsa kendisine zarar verir. Yani Kendi sağlığına zarar verir dendiği anda hiçbir yarışmacımızı oynatmadık. Taviz vermeyeceğiz." dedi.

Ilıcalı, "Survivor'ın gerçeği bu. Bugün itibari ile bir yarışmacımız sakatlıktan dolayı Survivor'dan ayrılmak zorunda." kötü haberi verdi.

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