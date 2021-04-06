Survivor'ın ekranlara gelen yeni bölümünde izleyenleri şoke eden anlar yaşandı. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, konseyde büyük şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, yarışmada kural ihlali yapıldığını söyledi ve kural ihlali yapan yarışmacıları tek tek açıkladı.

YARIŞMACILARI ŞOKE EDEN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor'da üzücü bir gelişme yaşandı. Bu üzücü gelişmeyi paylaşmam gerekiyor. Konu ilk olarak Gönüllüler takımından Aleyna ve Aleyna Çalışkan ile ilgili. Üzücü bir gelişme. Burada baktığımız zaman biz her zaman yarışmacılarımız arasında eşitlik sağlamaya çalıştık. Şu anda bize gelen bilgiler ışığında eşitlik ilkesinin bozulduğunu ve hiç tahmin etmediğimiz bazı gelişmeler olduğunu öğrendik. Şunu unutmayalım ki Survivor birinci planda yarışmacılara güven üzerine kurulu bir yarışma. Kuralların bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük. Aleyna ve Aleyna Çalışkan, yarışma kuralları dışında bazı maddeler temin ettiler bunları da sakladılar şeklinde." ifadelerini kullandı.

Aleyna Kalaycıoğlu, "Evet doğru öncelikle, yarışmacı psikolojisi ve açlık gereği yapılmaması gereken bir şey. Kesinlikle yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım. Çok pişmanım zaten. Herkesten özür dilerim bunun için. Gerçekten olaydan dolayı çok üzgünüm" dedi.

DİSKALİFİYE Mİ VAR?

Aleyna Çalışkan, "Yaptığımız şeyden dolayı aşırı pişmanız. O an yarışmacı psikolojisiyle yapmıştık. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Hem bizim hem Ünlüler takımından özür dileriz" dedi.

Acun Ilıcalı daha sonra üçüncü yarışmaya geldi. Ilıcalı, İlayda'nın Hanzade'ye yiyecek maddesi verdiğini söyledi. İlayda, üzüldüğü için Hanzade ile paylaştığını söyledi. Acun Ilıcalı daha sonra Batuhan'a döndü.

Batuhan, " Aslında bu duruma düşmek utanç verici. Nasıl elime yüzüme bulaştırdım inanılmaz. Bir içecek gördüm bunu çantama attım. Kusura bakmayın, özür dilerim" dedi.

Oyun kuralları dışında olduğunu belirten Ilıcalı, "Bu konuyla ilgili kararımız şu Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Hanzade ve Batuhan hepiniz üçer ödülden yararlanmayacaksınız" dedi. Karar sonrası Hanzade gözyaşlarını tutamadı Batuhan ise 'çok ağır' dedi.

Batuhan, "Gerçekten bu bana haksızlık. 3 ödül gerçekten fazla. Bir kere böyle bir şey yaptım ve o içeceğin ne olduğunu bilmiyordum. Çok ağır ağabey." diyerek savunma yaptı.



