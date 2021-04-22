Survivor 75. bölümde acil durum konseyi toplandı. Program öncesi yayınlanan 75. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, ''Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda.'' açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından izleyenler Survivor'da bu akşam kimin diskalifiye olacağını merak ediyor.

MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

13 Nisan akşamı ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler arasında iletişim ödülü oynanmıştı. Büyük heyecana neden olan oyun sırasında ünlüler takımından Merve Aydın herkesi korkutan bir sakatlık yaşamıştı. Oyun sırasında burnundan kötü bir şekilde sakatlanan Merve Aydın, yarışmaya devam edememiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Geçirdiği sakatlık sonrası kanamasının durmaması halinde oynamak istediğini dile getiren Merve zor anlar yaşamıştı. Acun Ilıcalı, Merve'nin yanına gelerek, "Geçmiş olsun. Daha kötüsünden saklasın Allah. Burun çok hassas. O kırığın çok düzgün bir şekilde toparlanması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı acil durum konseyinde sözlerine "Bu sene çok ciddi sakatlıklar yaşadık. Çağrı'nın, Merve'nin oldu. Sakatlanmayan neredeyse yok gibi. Ama önemli olan sakatlığın ciddiyeti. Bizim tek bir prensibimiz var. Yarışmacımızın sağlığını riske etmemek." ifadeleri ile başladı.

Ilıcalı, "Doktorumuz Türkiye'den hekimlerle görüşme yapıyor ve kararını veriyor. Bu karar 3 türlü oluyor. Sakat, iyileceşek, Sakat uzun sürede iyileşecek. Üçüncüsü ise sakat, oynarsa kendisine zarar verir. Yani Kendi sağlığına zarar verir dendiği anda hiçbir yarışmacımızı oynatmadık. Taviz vermeyeceğiz." dedi.

Ilıcalı, "Survivor'ın gerçeği bu. Bugün itibari ile bir yarışmacımız sakatlıktan dolayı Survivor'dan ayrılmak zorunda." kötü haberi verdi.

SURVİVOR'DA ÇAĞRI DİSKALİFİYE OLDU

Survivor'da yarışmacıları ve izleyenleri şoke eden konsey. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde bir yarışmacının yarışmaya veda etmek zorunda olacağını söyledi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

"Bu ismi söylemek zorundayım artık. Aramızda şu an zaten. Doktorumuzun net açıklaması ile oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur dediği yarışmacımız Çağrı. Senin durumunu çok bekledik, emin olana kadar 2 kere 3 kere konuştuk. Ancak senin durumu doktorumuz sonrası için sana hasar verebilir, bunun sorumluluğunu alıyorsan oynat dedi. Dizinde bir değil 3 tane çok ciddi problem var.''

Çağrı gözyaşları içinde "Dizimin kötü olduğunu biliyordum ama beklemiyordum. Anneme söyleyin üzülmesin. Teşekkür edeyim en başta. Burada çok iyi insanlar tanıdım." dedi.

Survivor Çağrı Atakan kimdir?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Burada “Yılmaz” karakterine hayat verdi ve Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner gibi isimlerle birlikte çalıştı. Ama asıl çıkışını 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile yaptı.

Çağrı Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilo. Günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürüyor. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmaları devam ediyor.



