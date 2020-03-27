Survivor 2020 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen yarışmada yine bir diskalifiye şoku yaşandı. Acun Ilıcalı konseyde bir ismin diskalifiye olup adaya veda ettiğini açıkladı. Peki Survivor'da kim diskalifiye oldu? İşte merak edilen detaylar.

Survivor'da kim diskalifiye oldu?

Survivor'da gönüllüler takımından Meryem, yaşamış olduğu sakatlıktan dolayı yarışmaya devam edemeyeceği için diskalifiye edildi.

Gönüllüler takımına kim geçti?

Gönüllüler takımından Meryem'in diskalifiye olmasının ardından ünlüler takımından Barış, gönüllüler takımına geçti. Barış, kendi isteğiyle gönüllüler takımına geçmek istediğini söyledi.

Daha önce kimler diskalifiye edilmişti?

Yarışmada daha önce Erman, Survivor'a uyum sağlayamadığı için gitmiş Uğur Pektaş, Fatma Günaydın, Şaziye İvegin ise sakatlıktan ötürü Survivor'a veda etmişti.

Acun Ilıcalı, Erman'ın diskalifiye olduğunu şu sözlerle duyurmuştu;

"Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu yüzden Survivor'a devam etmeyecek."

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Meryem Kasap, atletik vücudu ve hırslı yapısıyla en çok dikkat çeken isimler arasındaydı. Azmine ve hırsına güvenen Meryem Kasap, kendisini şu şekilde ifade ediyordu:

Merhaba ben Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 Trabzon doğumluyum. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğüyüm. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendim, sporla tanışmam lise yıllarımda başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadım, daha sonra bireysel spor yapma kararı aldım ve atletizme yöneldim. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladım, 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçtim. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladım ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandım. Eğitim ve spor hayatımı aynı anda yürüttüm. Kararlılığım ve azmim sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştım ve milli takıma seçildim. Devam eden yıllar içinde bu başarılarım da devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladım. Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda ülkeme madalya getirdim. Tabii, bu süreç içinde lisans öğrenimimi de tamamladım ve mezun oldum. 12 yıllık spor hayatımın 8 yılı milli takım sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyorum. Spor geçmişim, hırsım, azmim ve bitmek bilmeyen yüksek enerjim sayesinde Survivor'da iz bırakanlardan olacağım.

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir?

Barış Murat Yağcı, 1991 İzmir doğumlu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde ikinci üniversiteye başladı ve hala devam etmekte.

Sakatlanınca basketbola veda etmek zorunda kaldı

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı. Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yaptı. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.