Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021'de diskalifiye şoku yaşandı. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde, sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı ünlüler takımından Meryem'in yaşadığı sakatlığından dolayı yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. İşte bu akşam Survivor'da yaşananlar...

Sakatlık sonrası yarışmaya devam edemedi

Acun Ilıcalı, konseye gelen yarışmacılara üzücü haber verdi. Ünlüler takımı kötü haber sonrası büyük bir şok yaşadı. Ilıcalı, "Meryem'in ciddi bir sakatlığı var. Bununla ilgili doktorumuz çalışmalar yaptı ve Meryem'in sakatlığı ciddi durumda. Doktorumuzla bir kez daha konuştum. Bu sabah itibariyle Metin Kuş'tan aldığım rapora göre Meryem tahmin de ediyor olabilir. Doktor Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansın yok. Bana göre final adaylarından biri." ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarını tutamadı

Meryem ise haber sonrası gözyaşlarını tutamadı. Yaptığı açıklamada, "Acun Bey nasıl başlasam bilmiyorum. Yani iki sene üst üste istediğim platformda bir sağ dizim sonra sol dizim travma gibi bir şey. Hayatta yüzde 1 bile bir şans faktörü varsa gerçekten benim hayatımda yok. Hissettiğim çok şey var ama demek ki her şeyin hayırlısı böyleymiş. Bu da benim şansım mı diyeyim kaderim mi diyeyim bilmiyorum" dedi.

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş. Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüttü. 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Türkiye’yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı.

Cemal Hünal da yarışmaya devam edememişti

Yarışmada oyuncu Cemal Hünal'ın sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği açıklanmıştı.

Acun Ilıcalı, diskalifiye kararını, "Cemal ile ilgili bir durum var. Metin Kuş problemleri inceliyordu. Açıkçası son üç gündür 'sarı alarm' dedi. Sonra doktorumuz 'çok iyi görmüyorum' dedi. Şu ana kadar geldiği durum pozitif değil" sözleriyle duyurmuştu.



