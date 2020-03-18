Magazin Survivor'da diskalifiye şoku: Survivor'da kim diskalifiye oldu?

Survivor'da diskalifiye şoku: Survivor'da kim diskalifiye oldu?

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Survivor'da diskalifiye şoku: Survivor'da kim diskalifiye oldu?

Survivor 20. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Gönüllüler takımında sürpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, yarışmadan bir kişinin diskalifiye olduğunu açıkladı. İzleyenler Survivor'dan kim diskalifiye oldu sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar.

18 Mart 2020, Çarşamba 00:18 Son Güncelleme:
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TV8'de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor 2020, bu akşam 20. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmada Acun Ilıcalı'dan sürpriz diskalifiye açıklaması geldi. Peki Survivor'da bu hafta kim diskalifiye oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı. 

Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması:

Acun Ilıcalı konu hakkında yaptığı açıklamada " İlayda Survivor şartlarına adapte olamayıp pes ettiği için devam edemeyecek. Kendisi ada şartlarına alışamadığını ve devam edemeyeceğini açıkladı" dedi. 

İlayda Velibeyoğlu kimdir?

İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu, 1999 yılında Almanya Frankfurt’da doğdu. Medipol Üniversitesi Tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisi ve profesyonel sporcu. Vakıfbank spor kulübünde başlayarak birçok takımda lisanslı voleybol oynadı. Daha sonra Fenerbahçe'de lisanslı kürek çekti. Türkiye Şampiyonalarına katıldı. Şu anda aktif fitness yapıyor.


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