Survivor 2020 yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. 10 Mayıs Pazar günü Survivor 72. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Dün oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ve eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımı, bu oyunu kazanmak zorunda idiler. Ünlüler takımı ise bir kez daha dokunulmazlığı kazanmak ve bu haftayı kayıpsız kapatmayı garantilemeyi hedefliyordu. Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık oyununa bu hedefler ile çıktı ve parkurda kıyasıya mücadele verdi. Fakat Gönüllüler takımı, bugün 2. dokunulmazlığı kazanma hırsını sahaya daha iyi yansıttı. Böylece skoru 5-1’e getirdiler. Oyunun ikinci yarısında ise Gönüllülerin başarısı devam etti ve üç oyundan iki tanesini alarak skoru 7-2 yaptılar. Sonraki iki oyunu alan Ünlüler, oyunu çevirmek için ümitlendiler. Fakat sonraki oyunları kaybetmeyen Gönüllüler, 10-4 skorla bu akşam dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu yüzden Gönüllüler takımı için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Survivor izleyicileri, yarışmadan elenmesini istemediği yarışmacılar için SMS atarak destek verdiler.

Sonrasında ise Gönüllüler takımından ada oylamasına gidildi. Herkes, eleme adayı olmasını istediği arkadaşının ismini yazdı. Gönüllüler takımında eleme adayı olarak yazılan isimler; Ardahan, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da ilk eleme adayı oldu.

Dokunulmazlık ve erzak oyunun kim kazandı?

Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler, nefes kesen bir erzak - dokunulmazlık oyunu oynadı. Kazanan takım, haftalık erzak paketini kazanacak ve akşama eleme adayı çıkarmayacaktı. Uzun ve zorlu parkurda yarışan iki takımı da puzzle kısmı epey zorladı. Yasin'in Evrim'e bağırması sonrasında oyundan ihraç edildi. Oyuni iki takım arasında inanılmaz bir rekabete sahne oldu.

Yarışmacılar, varlarını yoklarını dokunulmazlığı ve erzağı kazanmak için ortaya koydu. Skor 9-8 iken Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Evrim karşı karşıya geldi. Evrim, rakibinin puzzle'da vakit kaybetmesini atışlarda değerlendiremedi. Aycan, iki atışı tam yaparak skoru 10-8 yaptı. Böylece Ünlüler takımı, Survivor'da erzak ve dokunulmazlık oyununu kazandı.

Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor’da Ünlüler ile Gönüllüleri yine farklı engeller ile dolu parkurun sonunda bir puzzle ve 3 atış bekliyordu. Kural hataların ve itirazların yer aldığı ödül oyununda tansiyonun hem takım içinde hem de iki takım arasında epey yükseldi. Oyunda skor 9-8 iken Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Evrim parkura çıktı. İki yarışmacı arasındaki nefes kesen mücadeleden galip çıkan Evrim oldu. Böylece Gönüllüler takımı, 10-8 skorla Survivor'da ödül oyununu kazandı.

Survivor’da ödül oyununu kazanan takım geceyi orman evinde geçirecek. Akşam yemeğinde ise kocaman bir steak, baharatlı elma dilimli patates, çilekli çikolatalı üç katlı pasta yiyecek. Ayrıca Oral B diş macunu ve diş fırçası kazandılar.