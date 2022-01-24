TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star sezona hızlı bir giriş yaptı. Bu dönem hayata geçirilen uygulama ile eleme adayı olan isimler sürgün adasına gönderiliyor. Önceki gün oynana dokunulmazlık oyununda sürgün adasına giden ilk isim belli olmuştu. 23 Ocak Pazar akşamı ise dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir isim daha sürgün adasına gitti…

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAYBETTİ, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star’da 23 Ocak akşamı yine bir dokunulmazlık oyunu yapıldı ve heyecan dolu mücadele milyonlarca izleyiciyi TV8 ekranlarına kilitledi. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacıları zorlu parkurda kıran kırana bir mücadele sergilerken, oyunu kazananı 2-0’lık skorla ünlüler takımı oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde bir araya geldi. Oyundaki performans birincileri erkeklerde Berkan, kadınlarda ise Seda oldu ve birinciler dokunulmazlık kazandı. Gönüllüler takımı arasında yapılan oylama ile eleme adayı olarak sürgün adasına giden isim ise Berna oldu.

Bu hafta sürgün adasına eleme adayı olarak giden ilk isim ise ünlüler takımından Mert Öcal olmuştu. Hafta içi oynanacak iki dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren bir isim, yapılan SMS oylamasının sonunda yarışmaya veda edecek…