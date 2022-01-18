Magazin Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor sürgün adasına giden üçüncü isim belli oldu
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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor sürgün adasına giden üçüncü isim belli oldu

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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Ocak 2022 Survivor sürgün adasına giden üçüncü isim belli oldu

Survivor All Star'da nefes kesen mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yarışma Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları bu akşam üçüncü kez dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Daha önce iki oyunu da kaybeden ünlüler takımı aralarından iki kişiyi sürgün adasına göndermişti. Birsen ve Sercan'ın ardından üçüncü eleme adayı nefes kesen oylama sonucunda belli oldu. Peki, Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor'da sürgün adasına giden üçüncü isim...

18 Ocak 2022, Salı 00:50 Son Güncelleme:
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Sevilen yarışma Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmada ilk iki oyun sonunda ünlüler takımı kaybetmiş ve Birsen ile Sercan, sürgün adasına gönderilmişti.

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları bu akşam üçüncü kez dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki, bu akşam dokunulmazlığı hangi takım, kim kazandı? Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor'da sürgün adasına giden üçüncü isim...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? 

2022 Survivor All Star yarışmasında ilk iki oyunu gönüllüler takımı kazanmıştı. Eleme adayları da ünlüler takımından çıkmıştı. Deniz parkurlu oyunda erkeklerde gönüllüler kazandı. Üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ, ELEME ADAYI KİM OLDU? 

Survivor 2022'nin ilk eleme adayları ve sürgün adasına giden isimler ünlülerden Birsen ve Sercan olmuştu. 17 Ocak 2022 tarihli Survivor'da üçüncü eleme adayı gönüllüler takımından Gizem oldu.

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