Magazin Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Şubat 2021 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Şubat 2021 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Şubat 2021 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021, bu akşam 37. bölümüyle izleyici ile buluştu. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada ikinci eleme adayı belli oldu. Peki 28 Şubat 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı ve ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 28 Şubat 2021 Survivor'da yaşananlar...

01 Mart 2021, Pazartesi 00:15 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 28 Şubat 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İkinci eleme adayı kim oldu?

İşte merak edilen detaylar...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kazanan takım ünlüler oldu. Ada konseyine gelen gönüllüler takımı, aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. 

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu. Yarışmada ilk eleme adayı ünlülerden Öykü olmuştu.

Aleyna Çalışkan kimdir?

Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğumlu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi olan Aleyna, voleybol, badminton, karate ve boks sporları ile ilgileniyor. Yarışmacı, profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

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