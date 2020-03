TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor 2020 yeni bölümüyle büyük merak uyandırdı. Bu akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Yarışmadaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren gönüllülerden Cemal Can, 'Survivor benim için bitti' dedi. Survivor'a hızlı başlayan ve oyunlardaki başarısıyla yarışmaya devam eden Cemal Can, 'Dördüncü günden Survivor'dan şikayet etmeye başladım' diyerek mutsuzluğunu dile getirdi. Oyun alanında rakibine sitem eden Cemal Can şu ifadeleri kullandı:

''Ben daha dördüncü günden başladım şikayet etmeye. Adada yaşamak çok zor. Özlem zorluyor. Zayıfladık iyice çiroz olduk. Dayanamıyorum, bitirdim kafamda. Survivor benim için bitti.'' Yarışmada da oldukça yavaş olan Cemal Can'ın hareketleri yarışma arkadaşlarının dikkatinden kaçmadı.





Dokunulmazlık yarışını kim kazandı?

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık yarışını nefes kesen oyunun sonunda ünlüler takımı kazandı.