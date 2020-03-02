Survivor 2020 yayımlanan yeni bölümle yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Büyük heyecanın yaşandığı 10. bölümde iki takım hem dokunulmazlık hem de ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonucunda ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Dokunulmazlık yarışında ise gönüllüler birinci oldu. Acun Ilıcalı iki ismin yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı. İşte Survivor 10. bölümde yaşananlar..

Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Yarışmada dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler kendi aralarında eleme adayı olarak Derya'yı belirledi. Salı günü ise iki eleme adayı daha belli olacak.

Erman diskalifiye mi edildi?

Survivor'a daha sonra katılan ve 9. bölümde Yasin ile kavga eden ünlüler takımından Erman, yarışmadan diskalifiye edildi. Ünlüler takımında yarışan ve adaya geleli henüz 2 hafta olan Erman'ın gidişi yarışmacılarda büyük bir şaşkınlık yarattı.

Yasin ile kavga etmişti

Survivor'dan diskalifiye olan Erman, Yasin ile gerginlik yaşamıştı. 29 Şubat 2020 tarihli Survivor 9. bölümde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı, erzak oyunu için parkurda karşı karşıya gelmişti. Oyun sırasında Erman ile Yasin eşleşmişti. Oyun sonrasında kazanan Erman olmuştu. Erman'ın oyunu kazanmasından sonra söylediği sözler Yasin'i kızdırmıştı ve ikiliyi takım arkadaşları zor sakinleştirmişti.

Survivor Erman Altıkardeş kimdir?

Programda Uğur Pektaş'ın yerine katılan Erman Altıkardeş 22 Şubat 1996 doğumlu bir sporcu. Amatör futbol geçmişi olan yarışmacı Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 yılında Ekol Göz Menemenspor'da oynadı.

24 yaşındaki Erman Altıkardeş'in futbol dünyasından tanıdığı isimler de var. Bunlardan biri 'Nöbetçi Golcü' olarak bilinen Fenerbahçeli eski futbolcu Semih Şentürk.

Gönüllüler takımında diskalifiye şoku

Gönüllüler takımında yarışan Fatma Günaydın yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmadan diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu yüzden Survivor'a devam etmeyecek. Fatma'nın durumuna gelince, doktorumuz tarafından yapılan bütün incelemelerin sonunda ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha yukarıda olduğunu gördük. Fatma maalesef yarışmaya devam edemeyecek.

Survivor Fatma Günaydın kimdir?

Neşeli bir yapısı olan Fatma Günaydın kendisini şu şekilde tanımlıyor;

Merhaba, Ben Fatma Günaydın. 28 Nisan 1995 yılında Erzurum’da doğdum. Aslında adım Fatma Günaydın ama herkes bana Fatoş der. Buna kendimde dahil. Biz 7 kişilik bir aileyiz. 5 kardeşiz. Ailenin en küçüğü benim. 3 ablam 1 abim var. Ben sürpriz ve kurtarıcı bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Sebebi ise; doktorun abimin doğumunda, annemin karnında gazlı bez unutması. Ben dünyaya gelmeseydim eğer bu gazlı bez annemin yaşamını sonlandırabilirdi. İçimdeki kurtarıcı ve mücadeleci ruhun hayatımın her noktasında ve zorluğunda yanımda olduğuna ve olacağına inanıyorum. 7. ve 8. sınıfta okulun kız futbol takımındaydım. Bacaklarım çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başladığı için futbol hayatıma son verdim. Derslerden kaytarmak için okuldaki bütün spor aktivitelerine adımı yazdırırdım bu sayede içimdeki spor aşkını keşfettim. Lisede gezmeyi çok seven bir kızdım asla yerimde durmayı sevmezdim. Lisede ve üniversitede moda tasarımı okudum. Küçükken bebeklerimi giydirmek ve elbise dikmek benim en sevdiğim oyundu ve bunu meslek edindim. İlk iş hayatıma BKM yapımda başladım ve çok güzel projelerde çalıştım. (Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete 2. sezon)

Üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenmek için bir anda sadece sırt çantamı alıp Malta’ya gittim. 6 ay tek başıma orada yaşadım ve bu benim hayatım için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Kendi gücümü, özgüvenimi, isteyip de başaramayacağım hiçbir şey olmadığını, tek başıma ayaklarımın üzerinde nasıl durduğumu, korkularımı ve korkusuzluklarımı keşfettim. Farklı ülkelere gitmeyi, seyahat etmeyi, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, dans etmeyi, gülmeyi, şakalaşmayı ve arkadaşlarımı kızdırmayı çok seviyorum. En büyük fobim karanlıkta tek başıma uyumaktır. Doğayı ve hayvanları çok ama çok seviyorum. Doğada olduğum zaman kendimi daha güçlü ve mutlu hissediyorum. Çicekleri çok ama çok seviyorum. Bu yazdıklarımdan çok daha fazlası olduğumu gösterebilecek bir şey olsun istedim hayattan ve oda oldu. Bu da bir gün kendimi Survivor’da görmekti. Şimdi de defterime yeni bir sayfa ekliyorum bunun adı Survivor. Artık sadece benim için Survivor’dan sonrası var.

Uğur ve Şaziye de diskalifiye olmuştu

Yarışmada daha önce ünlüler takımından Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin sakatlıklarından dolayı yarışmadan diskalifiye edilmişti.



