Survivor All Star’da 16 Şubat Çarşamba günü bir yarışmacı daha elenerek adaya veda etti. Ünlüler ve gönüllüler takımından 4 ismin eleme adayı olarak potada yer aldığı gecede, elenen isim SMS oyları ile belirlendi. İşte Survivor’da dün akşam elenen yarışmacı ve ada konseyinde yaşananlar…

SURVIVOR’DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Hem zorlu ada koşullarıyla hem de birbirleriyle mücadele etmek zorunda olan yarışmacılar hafta içinde oynanan dokunulmazlık oyunlarında kıyasıya mücadele etti.

Yapılan oylamaların sonunda ise Atakan, Ezgi, Evrim ve Aşkım bu haftanın eleme adayları olarak SMS oylamasına kaldı.

16 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı, en az oyu alarak adaya veda eden ismi açıkladı. Survivor’da dün akşam elenen isim Ezgi oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam Survivor’da bir de ödül oyunu oynandı. Turuncu evde patates kızartması ödülünü kazanan ise ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı son oynanan ödül oyununda sandviç ve Anlat Bakalım oyununda da kek ödülünü kazanmıştı.

SURVIVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ezgi Hocaoğlu, 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı.

2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Survivor Ezgi, 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Pilates ve Cimnastik antrenörlüğüne devam ediyor.

Survivor 2020’de yarışan Ezgi Hocaoğlu, 19. bölümde dokunulmazlık oyunu öncesinde Survivor'a ünlüler takımından dahil olmuştu.