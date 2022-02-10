Survivor’da dün akşam yine bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında Acun Ilıca’nın sunumuyla gerçekleşen eleme gecesinde SMS oy sıralaması ile birlikte elenen isim de belli oldu. 9 Şubat akşamı Survivor’da Birsen, Barış, Evrim, Mert, Furkan, Sercan, Gizem ve Bora eleme potasındaydı. Gecenin sonunda bir isim en az oyu alarak Survivor’dan elendi…

SURVİVOR’DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Survior All Star heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam (9 Şubat) gerçekleşen eleme gecesinde eleme potasında olan 8 isimden bir yarışmacı elenerek adaya veda etti.

Geçtiğimiz hafta yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından Barış, Birsen, Mert ve Evrim eleme adayı olarak sürgün adasına giden isimler olmuştu. Ancak Aycan’ın yarılmadan ayrılması nedeniyle eleme gecesi yapılmamış ve geçen haftanın adayları da bu haftaki eleme gecesini beklemeye başlamıştı.

Bu hafta gerçekleşen dokunulmazlık oyunlarında ünlüler takımının istediği performansı sergileyememesi tüm eleme adaylarının da bu takımdan çıkmasına neden oldu. Yapılan 3 dokunulmazlık oyununun sonunda Furkan, Bora ve Gizem en çok oyu alarak sürgün adasına giden isim olurken, son eleme adayını günün performans birincisi Elif seçti. Elif, 4. Eleme adayı olarak Sercan’ın ismini verdi.

Böylelikle 9 Şubat Çarşamba akşamı eleme potasına giren isimler, Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu.

9 ŞUBAT SURVİVOR’DA ELENEN İSİM

8 adayın eleme potasında olduğu Survivor’da gecenin sonunda Acun Ilıcalı oylama sonuçlarını açıkladı. En az oyu alarak adaya veda eden isim Furkan Kızılay oldu.

FURKAN KIZILAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Kızılay’ı Türk halkı Çocuklar Duymasın isimli dizideki Emre (Havuç) karakteriyle tanıdı.

Sinema filmleri ve televizyon dizilerinde yer alan Furkan Kızılay aynı zamanda, 2009 yılında "Aşksın Sen" isimli bir albüm çıkardı.

2010 yılında çekimleri yeniden başlayan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandıran Furkan Kızılay, Survivor 2017’de yarışmıştı…