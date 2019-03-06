Survivor Türkiye –Yuınanistan ada koseyinde dün akşam bir isim adadaki hayallerine veda etti. 5 Mart 2019 Survivor’da kim elendi? İşte elenen o isim…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Türkiye bu hafta eleme potasına üç isim çıkardı. Ecem, Okay ve Hakan'ın eleme potasında yer aldığı Survivor'da en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Ecem oldu.

İŞTE SON SÖZLER!

Bu konuşmayı bu kadar kısa sürede yapmak istemezdim. Sonuçta buray aherkes kendi hayalinin peşinde geliyor. Gerçekten zor elemelerden geçiyoruz. Bu çok özel bir duyguydu. Performansımla bir yerlere gelmeyi hayal etmiştim. Bunu yaşayamadım, üzülüyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Hayırlısı buymuş. Bana bu imkanı verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Böyle olması gerekiyormuş.







