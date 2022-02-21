Survivor’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her hafta oynanan üç dokunulmazlık oyunu ve performans birincisinin yaptığı seçim ile sürgün adasına giden 4 isimden biri eleme gecesinde yapılan oylama ile yarışmaya veda ediyor. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetmiş ve Yunus Emre eleme adayı olarak sürgün adasına gitmişti. 20 Şubat Pazar akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve kaybeden takımdan bir isim sürgün adasının yolunu tuttu…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu yine nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı, bir yarışmacısını daha eleme adayı olarak sürgün adasına göndermemek için mücadele ederken, ünlüler takımı ise haftayı eksiksiz tamamlamanın planını yapıyordu.

Kıran kırana geçen mücadelenin ardından dokunulmazlık oyununu kazanan takım yine ünlüler takımı oldu…

20 ŞUBAT SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİM BELLİ OLDU!

Ünlüler takımının dokunulmazlığı kazanmasının ardından gönüllüler takımı ada konseyinde bir araya geldi ve bu haftanın ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden ismi Yasin oldu.

Gönüllüler takımı Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununu kaybettiği için, performans birincisi isim bir aday daha çıkaracak ve gönüllüler takımından kesin olarak üç yarışmacı eleme adayı olarak konseye çıkacak.