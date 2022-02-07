Her sezon milyonlarca izleyiciyi TV8 ekranlarına kilitleyen Survivor’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon All Star konseptinde gerçekleşen yarışmada, dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir isim eleme adayı seçildikten sonra sürgün adasına gidiyor ve burada hiç kimse ile iletişim kuramıyor. Bu haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından seçilmiş ve sürgün adasına gitmişti. 6 Şubat Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununun ardından ikinci eleme adayı da sürgün adasının yolunu tuttu. Peki, Survivor dün akşam sürgün adasına kim gitti? Eleme potasına kimler girdi? İşte yanıtı…

SURVİVOR’DA DÜN KİM KAZANDI?

6 Şubat Pazar akşamı yayınlanan Survivor’da ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Hız, denge ve güce dayalı oyunda her iki takım da dokunulmazlığı kazanabilmek için nefes kesen bir mücadele sergiledi.

Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı yarıştığı oyunda ilk olarak gönüllüler takımının kadın yarışmacıları galip gelirken, erkeklerin yarıştığı etapta da gönüllüler takımı 8-3’lük skorla yarışmayı tamamladı ve dün akşam dokunulmazlığı kazanan takım gönüllüler oldu.

Ünlüler takımı ada konseyinde toplanarak kendi aralarından bir ismi eleme adayı olarak çıkardı.

Ada konseyinde oylamalar yapılmadan önce dokunulmazlık oyununun performans birincileri açıklandı. Ünlüler takımından Perviz ve Sema performans birincileri olurken bireysel dokunulmazlık da elde etmiş oldular.

Gönüllüler takımının performans birincileri ise Seda ve Hikmet oldu.

6 ŞUBAT SURVİVOR’DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Ünlüler takımı ada konseyinde eleme adayı olarak sürgün adasına gidecek takım arkadaşlarını seçti. Takım içinde yapılan oylamada en çok oyu alarak eleme adayı olan isim Bora olurken, yarışmacı bu durum nedeniyle arkadaşlarına sitemde bulundu…

Eleme potasına ilk giren isim ise ünlüler takımından Furkan olmuştu...







