TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star 6. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alan Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden takım arasından bir isim eleme adayı olarak seçilecek. Peki Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Şubat Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

SURVİVOR 19 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. 19 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Mücadeleden galip çıkan takım ise ünlüler oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'ın 6. haftasının ilk dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele yaşandı. Futbol maçları sonrasında ilk dokunulmazlık oyunu sonrası düzenlenen ada konseyinde yapılan oylama sonucu sürgün adasına giden isim Yunus Emre oldu.