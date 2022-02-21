Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen yarışma Survivor 2022 All Star'da yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Nefes kesen oyunun sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Kaybeden takım ise aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı..

Peki Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Şubat 2022 Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da bu akşam sürgün adasına kim gitti?

İşte Survivor'a dair merak edilenler...

21 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele sonunda kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı aralarından bir kişiyi sürgün adasına göndermek zorunda kaldı.

Peki Survivor'da bu akşam sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayları kimler oldu?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Konseyde kapalı oylamada Gizem ve Nagihan ismi en çok yazılan yarışmacılar oldu. Eşitlik sonucunda açık oylamaya gidildi. Yapılan açık oylama sonucunda ismi en çok yazılan ve sürgün adasına giden isim ünlüler takımından Nagihan oldu.

Performans birincisi Yağmur ise elenmesi yönünde Gökhan'ın ismini söyledi.

Survivor'da sürgün adasına giden ilk isim Yunus Emre, ikinci isim ise Yasin olmuştu.

SURVİVOR'DA YENİ YARIŞMACI KİM OLDU?

Survivor'a sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Atakan'ın yerine gelen yarışmacı belli oldu. Acun Ilıcalı, konseyde gönüllüler takımına gelecek yeni ismin Ayşe Yüksel olduğunu açıkladı.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu.

AYŞE YÜKSEL'İN MESLEĞİ NE?

Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okuyor. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini söyledi.

Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekiyor. Ortaokulda masa tenisi eğitimi alan Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladı ve Türkiye'de 3. oldu. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçti.

Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadı. Voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ediyor.



