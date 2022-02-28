Survivor yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Sevilen yarışma Survivor'da ünlüler ve gönüllüler, bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Kaybeden takım ada konseyinde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı.

Peki, Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu, Survivor'da sürgün adasına kim gitti? 28 Şubat tarihli Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı?

İşte Survivor'da merak edilen soruların yanıtları..

SURVİVOR'DA SÜRGÜN ADASI SÜRPRİZİ

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, ada konseyinde yarışmacıları ve izleyenleri şaşırtan bir açıklama yaptı. Ilıcalı, birleşme partisine kadar kimsenin sürgün adasına gitmeyeceğini söyledi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Nefes kesen dokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı, aralarından bir ismi yazmak zorunda.. Peki, Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu, Survivor'da sürgün adasına kim gitti?

28 ŞUBAT SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da ada konseyinde ismi en çok yazılan yarışmacı gönüllülerden Yasin oldu. Performans birincisi Seda ise, elenmesi yönünde Gökhan'ın adını verdi. Böylelikle yarışmada tüm eleme adayları belirlenmiş oldu.

Survivor'da önceki eleme adayları ünlülerden Aşkım ve gönüllülerden Evrim olmuştu.