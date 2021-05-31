Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 30 Mayıs 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşamın eleme adayı kim oldu?

İşte pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da pazar akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 30 Mayıs tarihli Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf gönüllüler(mavi) takımı oldu. Kırmızı takım aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de bu akşamın eleme adayı kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan oldu. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da haftanın ilk eleme adayı mavi takımından Dora olmuştu.

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğumlu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi olan Aleyna, voleybol, badminton, karate ve boks sporları ile ilgileniyor. Yarışmacı, profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.