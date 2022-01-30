Survivor 2022 All Star yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımı aralarından bir ismi sürgün adasına göndermek zorunda kaldı. Peki, bu akşam eleme adayı kim oldu? 30 Ocak 2022 Survivor'da sürgün adasına kim gitti? İşte, Survivor'da ikinci eleme adayı ve sürgün adasına giden isim...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşamın eleme adayı konsey sonucunda belli oldu. Sürgün adasına giden isim Birsen oldu. Böylelikle Birsen yarışmada ikinci eleme adayı oldu. Survivor 2022'de ilk eleme adayı ünlüler takımından Barış olmuştu.

SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularındandır.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibi oldu. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etti.



