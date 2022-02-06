Yıllar boyu TV8 ekranlarından izleyicinin karşısına çıkan Survivor, All Star konsepti ile milyonlarca izleyiciyi televizyon başına kilitlemeye devam ediyor. Dün akşam ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı ve kaybeden takımdan bir isim eleme adayı oldu. Bu yıl uygulanmaya başlayan kural ile de eleme adayı olan yarışmacı sürgün adasına gitti. İşte, 5 Şubat Cumartesi akşamı dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olarak sürgün adasına giden isim…

DÜN AKŞAM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyununun galibi gönüllüler takımı oldu ve ünlüler takımından bir isim eleme adayı oldu.

Diğer yandan ünlüler takımında en çok puana erkeklerde Parviz Abdullayev, kadınlarda ise Sema Aydemir. Bununla birlikte, adaylıkları devam eden Birsen, Barış ve Mert de yeni eleme adayı olarak yazılamadı.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star’da ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybettiği için kendi aralarından bir yarışmacıyı eleme adayı olarak çıkardı. Yapılan kapalı oylamada Bora ve Furkan’ın eşit oy alması nedeniyle açık oylamaya gidildi. Buradaki sonuçlara göre Furkan 6 oy, Bora ise 4 oy aldı ve 5 Şubat akşamı eleme adayı olarak sürgün adasına giden isim Furkan oldu.







