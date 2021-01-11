Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2021'nin ilk eleme adayı
Merakla beklenen yarışma Survivor 2021'in yeni sezonu başladı. Büyük bir heyecana neden olan oyunlar sonucunda yarışmanın ilk eleme adayı belli oldu. İşte 10 Ocak 2021 Pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...
11 Ocak 2021, Pazartesi 02:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Survivor 2021'in yeni sezonu başladı. Gönüllülerin ve ünlülerin kıyasıya mücadele ettiği yarışma Survivor'da ilk eleme adayı bu akşam belli oldu.
Ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor 2021 tüm hızıyla başladı. Daha ilk haftadan büyük ilgi gören yarışmada yarışmacılar parkurda tüm hünerlerini gösterdi. Oynanan zorlu oyunlar sonrasında gönüllüler takımının dokunulmazlık yarışmasını kaybetmesiyle konseyde bir kişinin adı çıktı.
Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor 2021, bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Konseyde yapılan oylama sonucunda, ismi en çok yazılan Sena, Survivor 2021'de ilk eleme adayı olarak potaya giden kişi oldu.
Sena Özdemir kimdir?
Survivor Sena kendisini böyle tanımlıyor:
“Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir’de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi’nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim.”
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni sezonuna böyle giriş yaptıSurvivor 2021 ünlüler kadrosu belli oldu: Survivor 2021 ünlüler takımında kimler var?Survivor 2021 gönüllüler kadrosu belli oldu: Survivor 2021 gönüllüler takımında kimler var?Survivor Gönüllüler Steven nereli? Survivor 2021 gönüllüler takımındaki Steven Salam kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
BUNLARI DA OKUYUN