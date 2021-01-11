Magazin Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2021'nin ilk eleme adayı

Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2021'nin ilk eleme adayı

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Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2021'nin ilk eleme adayı

Merakla beklenen yarışma Survivor 2021'in yeni sezonu başladı. Büyük bir heyecana neden olan oyunlar sonucunda yarışmanın ilk eleme adayı belli oldu. İşte 10 Ocak 2021 Pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

11 Ocak 2021, Pazartesi 02:56 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in yeni sezonu başladı. Gönüllülerin ve ünlülerin kıyasıya mücadele ettiği yarışma Survivor'da ilk eleme adayı bu akşam belli oldu.

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Ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor 2021 tüm hızıyla başladı. Daha ilk haftadan büyük ilgi gören yarışmada yarışmacılar parkurda tüm hünerlerini gösterdi. Oynanan zorlu oyunlar sonrasında gönüllüler takımının dokunulmazlık yarışmasını kaybetmesiyle konseyde bir kişinin adı çıktı.

Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021, bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Konseyde yapılan oylama sonucunda, ismi en çok yazılan Sena, Survivor 2021'de ilk eleme adayı olarak potaya giden kişi oldu.

Sena Özdemir kimdir?

Survivor Sena kendisini böyle tanımlıyor:

“Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir’de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi’nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim.”
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