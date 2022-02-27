Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam haftanın dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyunu öncesi ünlüler takımı ile gönüllüler takımına ödülü gösteren Murat Ceylan'ın boşluğundan faydalanan Avatar Atakan ödülden ısırık aldı.

Avatar Atakan'ın kendini tutamayarak ödülden ısırık alması ve "Ben dayanamıyorum" demesi üzerine Murat Ceylan uyarıda bulundu.

Murat Ceylan, dokunulmazlık oyunu öncesi hamburgerden ısırık alan Avatar Atakan ile ilgili kararı açıkladı.

Murat Ceylan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Atakan bu hareketini hiç beklemiyordum. Senden beklemezdim, açlığa dayanamayarak yaptığını düşünüyorum ama aldığımız karar gereği takımının ödül oyununu kazanması halinde ödülden faydalanamayacaksın"

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 26 Şubat Cumartesi günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı.

Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı parkur oyununda hem zamanla hem de birbirleri ile mücadele etti.

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ünlüler takımı oldu.

Dokunulmazlığı ünlüler kazandığı için bu haftanın ilk eleme adayı gönüllüler takımından çıkarıldı.

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da en son Gökhan, Yunus Emre, Yasin ve Nagihan eleme potasına girerek sürgün adasına gönderilmişti.

Gökhan, Yunus Emre, Yasin ve Nagihan'ın eleme potasında olduğu Survivor 2022 AllStar'da rakiplerinden en az oyu alarak adaya veda eden isim Yunus Emre olmuştu.

26 Şubat akşamı konseyde Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan en çok oyu aldı.

Acun Ilıcalı konseyde sürgün adasına giden ismi açıkladı.

Konseyde en çok oyu Evrim alarak sürgün adasına gönderildi.