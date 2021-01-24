Survivor ünlüler gönüllüler 2021'in son bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununda büyük heyecan yaşandı. Gönüllüler ile farkı açan ünlüler daha sonra büyük bir şok yaşadı. Yarışmada büyük bir başarı sonucu geri dönen gönüllüler takımı oyunu 9-8'e getirdi. Dokunulmazlık oyununu kazanan ise gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı üst üste 9 sayı alarak büyük bir başarıya imza attı. Gecenin sonunda ikinci eleme adayı da belli oldu.

İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada gönüllüler takımına, "Dominik'te tarihi bir gün. Gerçekten bu günü unutmayacağım. Çok çok nadir bir şey oldu bugün. Bugün siz Survivor'a resmen başladınız arkadaşlar." dedi.

Survivor 2021'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmada ikinci eleme adayı, dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından İlayda Şeker oldu. İlk eleme adayı ise gönüllülerden Aleyna olmuştu.

1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşadı. Ailesi hala orada yaşıyor. Daha sonra Sakarya’da üniversiteyi kazandı. Okulu bitirdikten sonra İstanbul’a dedesinin yanına yerleşti. Şu an çalışmıyor.







