Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Finale çok az zaman kala yarışmacılar, bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kim kazandı? 15 Haziran Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

İşte, merak edilen o detaylar..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda yarı finale yükselen ilk isim mavi takımdan Poyraz olurken ikinci isim kırmızı takımdan Berkay oldu.

Finalde ise mavi takımdan Poyraz, rakibi Berkay'ı 5-3 yenerek haftanın ikinci dokunulmazlığını ve sembolü kazanan isim oldu.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşam ikinci dokunulmazlığı kazanan Poyraz, elenmesi yönünde kırmızı takımdan Aleyna'nın ismini söyledi.

Yarışmada ilk dokunulmazlığı kazanan İsmail, elenmesi yönünde mavi takımdan Dora'nın ismini söylemişti.

İlgili Haberler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu hayatı ve mesleği



