Magazin Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Haziran 2021 Survivor ikinci eleme adayı
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Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Haziran 2021 Survivor ikinci eleme adayı

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Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Haziran 2021 Survivor ikinci eleme adayı

Survivor 2021, yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Peki, Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

15 Haziran 2021, Salı 23:30 Son Güncelleme:
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Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Finale çok az zaman kala yarışmacılar, bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kim kazandı? 15 Haziran Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

İşte, merak edilen o detaylar..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda yarı finale yükselen ilk isim mavi takımdan Poyraz olurken ikinci isim kırmızı takımdan Berkay oldu.

Finalde ise mavi takımdan Poyraz, rakibi Berkay'ı 5-3 yenerek haftanın ikinci dokunulmazlığını ve sembolü kazanan isim oldu.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşam ikinci dokunulmazlığı kazanan Poyraz, elenmesi yönünde kırmızı takımdan Aleyna'nın ismini söyledi.

Yarışmada ilk dokunulmazlığı kazanan İsmail, elenmesi yönünde mavi takımdan Dora'nın ismini söylemişti.

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